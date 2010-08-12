Киевгорстрой просит 5 новых участков вместо «проблемных»

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» обратилось к исполняющему обязанности киевского городского председателя Александру ПОПОВУ с просьбой заменить пять проблемных земельных участков, отведенных под строительство жилых домов для инвесторов, пострадавших от деятельности группы компаний «Элита-Центр».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель правления – президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР.

«На сегодняшний день девять участков осваивается, пять – зависло. Мы обратились и к предыдущему городскому председателю, и к исполняющему обязанности (А.ПОПОВУ – УНИАН) тоже с просьбой продолжить эту работу», – сказал он.

По словам президента компании, девять из четырнадцати земельных участков, конкурс на право застройки которых выиграл холдинг, будут освоены.

«Сегодня мы отработали все 14 земельных участков с возможными вариантами застройки. Получилось так, что на девяти земельных участках, несмотря на то, что там есть проблемы с паркингами и местными жителями, мы с пониманием двигаемся к тому, что эти земельные участки освоим», – сказал В.МОЖАР.

При этом по земельному участку по ул. Соломенской, 17, который начал осваивать холдинг, инвестировав в работы около 400 тыс. грн., было принято еще одно решение – о строительстве на нем посольства Беларуси.

«Один земельный участок попал в два решения – о передаче его под посольство Беларуси в Киеве. Соответственно, мы приостановили работы по этому участку, хотя мы уже начали разрабатывать проект и потратили порядка 400 тыс. грн. для освоения земельного участка. Мы обратились к городу с просьбой заменить (этот участок – УНИАН) или возместить понесенные нами расходы», – пояснил президент компании.

Кроме того, жители соседних домов блокируют отвод земельного участка по ул. Героев Сталинграда, 66, находящегося на берегу Днепра в Оболонском районе.

«Есть судебное дело, которое не дает возможности закончить землеотвод. Поэтому необходимо разобраться с судебным делом, закончить его и либо продолжить отвод, либо заменить участок», – сказал В.МОЖАР.

Также он сообщил, что по двум земельным участкам у компании возникли трудности из-за очень тяжелых условий застройки и сопротивления населения, а еще один земельный участок (ул. Глыбочицкая – Лукьяновская) находится в районе промзоны и непригоден для строительства жилья. На нем возможно размещение нежилого помещения, к примеру, торгового или офисного центра. «Мы сами видим, что нет целесообразности сегодня осваивать эти участки», – сказал В.МОЖАР.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.