Погода на завтра

Завтра на большей части территории Украины сохранится жара с температурой днем 35-39°, в восточных, южных, Днепропетровской и Кировоградской областях местами 40°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ночью 19-24°, на побережье морей до 28°; в западных областях ночью 15-20°, днем 30-34° (в Карпатах ночью 9-14°, днем 20-25°). Без осадков. Только ночью в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с.

В Киевской области будет жаркая погода с температурой днем 35-37°, ночью 19-24°. В г. Киеве днем 35-37°, ночью 21-23°. Без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с.

12 августа температура воды в Черном и Азовском морях 27-29°, в Днепре возле Киева 27°.