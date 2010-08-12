На Памире спасли двух украинских альпинистов, третьего ищут

В горах Таджикистана найдены два украинских альпиниста, поиски третьего альпиниста продолжаются.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

Ссылаясь на информацию посольства Украины в Узбекистане (по совместительству в Таджикистане), А.ДИКУСАРОВ сообщил, что 12 августа в 6 час. утра началась поисково-спасательная операция. На данный момент найдены два альпиниста. Один из них госпитализирован, состояние его здоровья удовлетворительное. Второй альпинист отправился в составе спасательной группы на поиски третьего альпиниста - руководителя группы, который сорвался со скалы.

А.ДИКУСАРОВ также сообщил, что для оказания консульской помощи украинским альпинистам в Таджикистан отбыл консульский сотрудник посольства Украины в Узбекистане.

Как сообщалось, украинские альпинисты Александр ВАЩЕНКО и Алексей НИКОНЕНКО оказались без связи в ущелье Девлохан на Памире на высоте 4600 м. Инструктор альпинистов, мастер спорта Украины Олег МОНСАР 31 июля сорвался на перевале Южный Деволхан. Вместе с ним упали спутниковый телефон и две веревки. Группа искала своего руководителя, но не нашла.

Как сообщила дочь инструктора, мастер спорта Украины по горному туризму Любовь МОНСАР, после этого альпинисты оставили поиски и начали спускаться вниз.

7 августа в месте слияния рек Киргизоб и Гармо они встретили группу со спутниковым телефоном и известили о трагедии. Группа не могла оставить телефон, но связалась с Международным альпинистским лагерем под пиком Корженевской и из Душанбе сообщила точное местонахождение альпинистов. Участок, где оказались альпинисты, считается труднодоступным, и туда можно попасть только с помощью вертолета.