Что подорожало и что подешевело за месяц (по областям)

В июле т.г. против июня в большинстве областей Украины зафиксирована дефляция.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, лидерами снижения потребительских цен по итогам июля т.г. стали Харьковская область - дефляция 0,8%, Полтавская, Ровенская области и АР Крым - 0,5%.

С начала года (июль 2010 года против декабря 2009 года) во всех областях Украины зафиксирована инфляция, при этом потребительские цены больше всего выросли в Севастополе - на 7,5%, Киеве - 4,9%, Львовской области - 4,2%, АР Крым - 3,9%. Меньше всего цены выросли в Винницкой - 1,8%, Ровенской - 1,9%, Волынской и Тернопольской областях – 2%.

Лидерами снижения цен на продукты питания и безалкогольные напитки в июле стали: Харьковская область - 1,5% (с начала года - рост 4,2%), Киев - 1,4% (5,8%), Ровенская, Полтавская, Днепропетровская области и АР Крым - 1,1% (рост 1,4%, 2,3%, 3,9% и 5,4% соответственно). В Ивано-Франковской области зафиксирован рост цен - на 0,1% (рост 5,5%), в Хмельницкой области - на 0,5% (рост 3,2%), Львовской области - на 0,2% (рост 6,5%). В Черниговской области цены не изменились (рост 2,4%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в июле т. г. против июня больше всего подорожали в Днепропетровской области - на 1,5% (с начала года - рост 8,5%), Донецкой - на 1,1% (рост 8,5%), Одесской и Полтавской областях - 1% (рост 8,9% и 7,3% соответственно). Снижение цен зафиксировано только в Херсонской области - на 0,1% (с начала года - рост 4%).

Цены на одежду и обувь в июле т.г. больше всего выросли в Закарпатской области - на 0,3% (с начала года - рост 2,4%), Херсонской - на 0,2% (рост 2,1%), Днепропетровской, Луганской, Одесской, Сумской, Хмельницкой - на 0,1% (с начала года – рост 1%, 1,8%, 1,2%, спад 0,3%, рост 2,3% соответственно). Самое большое снижение цен зафиксировано в Винницкой области - на 0,5% (рост - 0,1%) и Киеве - на 0,4% (рост - 1,2%). В Волынской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черновицкой областях, а также в Севастополе цены не изменились.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в июле т.г. к июню больше всего подорожали в Киеве - на 11,5% (рост - 10,9%) и Запорожской области - на 2,9% (рост - 6,9%). Снижение цен зафиксировано в Ивано-Франковской области - на 0,1% (рост - 0,6%), Хмельницкой области - 0,6% (рост - 0,6%) и Севастополе - на 0,2% (рост - 24,6%). В Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской областях цены не изменились.

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в июле т.г. к июню больше всего выросли в АР Крым - на 0,7% (рост - 0,7%) и Киеве - на 0,5% (снижение - 0,1%). Снижение цен зафиксировано в 8 областях, больше всего в Ивано-Франковской области - на 0,6% (снижение - 1,1%). В Винницкой, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях цены не изменились.

Лидерами роста цен на услуги здравоохранения в июле т.г. стали Севастополь - на 4,7% (рост - 8,7%), Ровенская область - на 2,8% (рост - 5,9%) и Житомирская область - 2,2% (рост - 4,6%). Снижение цен зафиксировано в 6 областях, больше всего цены снизились в Тернопольской и Ивано-Франковской областях - на 1,4% и 1,2% соответственно. В Киевской и Полтавской областях цены не изменились.

В июле т.г. к июню в большинстве областей зафиксировано снижение цен в транспорте в среднем на 0,5%. Только в Волынской области и Севастополе зафиксирован рост цен - на 1,7% и 4,5% соответственно.

Цены на услуги связи в июле т.г. против июня снизились в большинстве областей страны, в среднем на 0,2%. В Винницкой, Волынской, Житомирской, Ровенской, Херсонской и Черниговской областях цены не изменились.

Цены в сфере отдыха и культуры в июле т.г. против июня больше всего выросли в Полтавской и Харьковской областях - на 1,6%. Снижение цен зафиксировано в 5 областях и Севастополе, больше всего в Черновицкой, Ровенской областях и Севастополе - на 0,3%. В Херсонской области цены не изменились.

Стоимость образования в июле т.г. к июню увеличилась, в основном, во Львовской области - на 2,6% (рост - 0,9%), Черниговской области - на 1,5% (рост - 3,4%) и Киеве - на 1% (рост - 1,7%). В 11 областях и АР Крым цены не изменились.

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в июле т.г. к июню больше всего выросла в АР Крым - на 3,4% (рост - 9,8%), Киеве - на 1,7% (рост - 2,9%) и Николаевской области - на 1,6% (рост - 6,1%). Снижение цен зафиксировано в 4 областях, больше всего в Херсонской области - на 0,4% (рост - 6,7%). В Киевской, Львовской, Ровенской и Черкасской областях цены не изменились.