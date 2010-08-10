Таможенники задержали девять старинных польских книг

Волынские таможенники совместно с пограничниками пресекли попытку вывоза девяти старинных книг за пределы Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможслужбы, все обнаруженные книги написаны на польском языке и относятся к XIX - первой половине ХХ вв., а именно: «Pisma Henryka Sienkiewicza», 1897 года – 6 шт., «Krzyzacy Henryka Sienkiewicza», 1922 года – 1шт., «Poezje Adama Mickiewicza»,1888 года – 1 шт, «Zabiegi wodolecznicze» - 1 шт.

Печатные издания были завернуты в полиэтиленовый пакет и находились среди личных вещей гражданина России - пассажира автомобиля «Toyota town», за рулем которого находился его брат.

Автомобиль прибыл в пункт пропуска «Доманово» в зону упрощенного таможенного контроля «зеленый коридор». Однако транспортное средство было переведено в зону углубленного таможенного контроля – «красный коридор». Подозрения таможенников подтвердились. При осмотре предъявленных гражданами личных вещей таможенники обнаружили 9 старинных книг, о которых гражданин не упомянул при устном опросе и не заявил в таможенной декларации.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст.339 и 340 Таможенного кодекса Украины. Книги изъяты до решения суда и отправлены на экспертизу.