Предпринимательница везла через таможню турецкие ковры

Сотрудники Днестровского таможенного пункта изобличили одесскую предпринимательницу в подаче ложных сведений в таможенной декларации при ввозе в Украину крупной партии турецких ковров и ковровых покрытий, сообщили УНИАН в пресс-службе Южной таможни.

Согласно инвойсу, стоимость ввозимого товара общим весом в 21 тонну, уточнили сотрудники таможни, составляет всего 75 тыс. грн. Чтобы убедиться в достоверности поданного декларантом документа, таможенники обратился с запросом к турецким коллегам. И получили ответ: фактурная стоимость товара составляет 425,5 тыс. грн.

Составлен протокол о нарушении предпринимательницей таможенных правил по признакам 355 и 352 статей Таможенного кодекса Украины, чем предотвращен недобор налогов и сборов в объеме 98 тыс. грн.