Украина этой ночью переходит на летнее время

В ночь на воскресенье, 25 марта, Украина переходит на летнее время - стрелки часов будут переведены на один час вперед.

Переход на «летнее» время осуществляется в последнее воскресенье марта, а на «зимнее» - в последнее воскресенье октября (стрелки часов переводятся на час назад). Таким образом, срок действия «летнего» времени в этом году продлится до 28 октября.

Системой перехода на «летнее» время пользуются свыше 110 стран мира. Впервые часовая стрелка была переведена в Великобритании в 1908 году, после чего много стран последовали этому примеру.