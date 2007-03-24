Украина этой ночью переходит на летнее время
10:44, 24 марта 2007Общество
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Стрелки переводятся вперёд
В ночь на воскресенье, 25 марта, Украина переходит на летнее время - стрелки часов будут переведены на один час вперед.
Переход на «летнее» время осуществляется в последнее воскресенье марта, а на «зимнее» - в последнее воскресенье октября (стрелки часов переводятся на час назад). Таким образом, срок действия «летнего» времени в этом году продлится до 28 октября.
Системой перехода на «летнее» время пользуются свыше 110 стран мира. Впервые часовая стрелка была переведена в Великобритании в 1908 году, после чего много стран последовали этому примеру.
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