В Кировоградской области нашли неизвестные науке палеолитические стоянки

В Кировоградской области отечественные археологи открыли систему неизвестных науке палеолитических стоянок

Об этом корреспонденту УНИАН рассказал профессор, доктор исторических наук, сотрудник Института археологии НАН Украины и начальник экспедиции Киево-Могилянской академии Леонид ЗАЛИЗНЯК.

По его словам, сейчас археологи исследуют стоянку «Высь», расположенную вблизи с. Лекарево Новомиргородского района.

«Она уникальна, в Украине таких стоянок еще не было. Датируется 32 тыс. лет до нашей эры. Кремень, который мы здесь нашли, показывает, что эта стоянка переходная от неандертальца к гомо сапиенс. Современная наука считает, что порода человека разумного не связана генетически с породой неандертальцев. В Европе был интересный период в истории, от 40 до 30 тыс. лет до н.э., когда на одних территориях жили две породы людей: неандертальцы и гомо сапиенс. И сейчас ученые изучают, как они между собой контактировали. Материалы, найденные во время раскопок стоянки, демонстрируют синтез культур двух видов людей», - рассказал Л.ЗАЛИЗНЯК.

По словам профессора, все скопления палеолитических памятников находятся по периферии Украины, в горном Крыму, под Новгород-Северским, на Днестре, а центр до недавнего времени оставался пустым.

«Археологи уже раскопали около 10 тыс. артефактов, которые свидетельствуют о сосуществовании людей разумных и неандертальцев. Хотя генетики уже доказали, что брачных контактов они не имели, во всяком случае, детей у них не осталось. Враждовали ли они – не известно. В те времена каннибализм был нормальным делом. Европа знает стоянки, где неандертальцы ели себе подобных, а гомо сапиенс - своих. Но никогда не было обнаружено случаев, чтобы они питались людьми другой породы. К сожалению, здесь мало сохраняется костей, очевидно, проблема почвы», - сказал начальник экспедиции.

Он отметил, что археологи работают над изучением вопроса о развитии культурных традиций человечества в центральном регионе.

«До наших раскопок в Кировоградской области считалось, что так называемая стрелецкая культурная традиция существовала только на Дону, россияне этим очень гордились. Теперь рассыпался генезис этой теории. Сейчас историки склоняются к мысли, и об этом свидетельствуют материалы кировоградской стоянки, что стрелецкая культура родом от неандертальцев, которые жили в горах Крыма. Но мы точно не знаем, кто был носителем-производителем этих орудий, ранние сапиенс или поздние неандертальцы. Вопросов чрезвычайно много, чтобы их решить, нужно копать», - отметил Л.ЗАЛИЗНЯК.