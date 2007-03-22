Открылись музеи жандармерии-ЧК-КГБ-СБУ

Сегодня в Луганске открыт музей Службы безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, музей расположен на первом этаже помещения управления СБУ в Луганской области.

Вся экспозиция музея состоит из трех частей. Первая – 50-е годы XIX века - период создания жандармерии. Вторая – охватывает период начала деятельности первых чрезвычайных комиссий в Луганской области, а главный раздел экспозиции посвящен управлению СБУ в Луганской области от момента его создания до сих пор.

Главные экспонаты выставки - исторические документы, фотографии, предметы оружия и награды.

По словам начальника управления СБУ генерал-майора Николая ПОГРЕБЕЦКОГО, музей будет открыт для всех желающих.

Сейчас из числа сотрудников СБУ продолжается подготовка экскурсоводов.

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В Житомире открыли музей Службы безопасности Украины, состоялось торжественное собрание, посвященное 15-й годовщине СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, в музее размещены стенды с экспонатами об истории Управления СБУ в Житомирской области, в частности: “Создание Волынского ГубЧК” (содержит информацию об истории органа от Волынского ГубЧК до наших дней), “Шпионские страсти” (экспонаты и фотографии о противодействии шпионской деятельности иностранных государств против Украины), “Великая Отечественная война”, “Голодомор 1932-1933 годов в Житомирской области”, “Боль не имеет границ”, “Память хранят поколения”, “Наши будни”.

В открытии музея приняли участие председатель Житомирской облгосадминистрации Юрий ПАВЛЕНКО, заместитель председателя областного совета Петр РУДНИЦКИЙ, Житомирский городской председатель Вера ШЕЛУДЧЕНКО, руководители силовых структур области.

Также в помещении областного музыкально-драматического театра им. И.Кочерги состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Службы безопасности Украины.

Приветствуя работников Управления СБУ в области, Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что “на сегодняшний день, приоритетными задачами, определенными Президентом Украины для Службы безопасности Украины, является борьба с коррупцией и организованной преступностью, предотвращение экономических преступлений”.

Также Ю.ПАВЛЕНКО акцентировал внимание на тесном сотрудничестве облгосадминистрации и правоохранительных органов по противодействию преступности и защите прав и свобод жителей Житомирской области.