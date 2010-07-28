В результате взрыва в запорожском храме пострадали 9 человек

В Запорожье в результате взрыва в Свято-Покровском храме Украинской православной церкви Московского патриархата пострадали 9 человек.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Запорожской области, сообщение о взрыве поступило на 101 сегодня в 16.26.

Как сообщила помощник начальника управления Юлия БАРЫШЕВА, "в результате взрыва в храме пострадали 9 человек, один из которых - "матушка" госпитализирована в крайне тяжелом состоянии в реанимационное отделение, еще 8 человек получили повреждения, предварительно квалифицированные медиками, как "легкой степени тяжести".

Несколько лет назад в Хортицком районе города при загадочных обстоятельствах произошел пожар в храме УПЦ Киевского патриархата, тогда серьезно никто не пострадал.