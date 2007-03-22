Азаров надеется, что Кинах пришел в надолго

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ надеется, что Анатолий КИНАХ пришел в Министерство экономики надолго.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономики, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня, представляя новоназначенного министра экономики коллективу министерства.

«Минэкономики в лице Анатолия КИНАХА наконец получит постоянного руководителя и постоянную стратегию работы», - говорится в пресс-релизе.

«Роль Министерства экономики как основного генератора и проводника реформ – колоссальная. Перед Анатолием КИНАХОМ стоят колоссальной трудности задачи, но ему они - по плечу», - заявил Н.АЗАРОВ.

Вице-премьер поблагодарил Владимира МАКУХУ за работу на должности министра экономики и отметил, что в стране назрела ситуация для проведения серьезных полномасштабных реформ во всех сферах, и правительство серьезно настроено на проведение реформ. «Какую отрасль ни возьми, мы сталкиваемся с тем, что новые реалии сегодняшнего дня, рыночная экономика вступают в противоречие со старым укладом нашей жизни», - отметил Н.АЗАРОВ.

А.КИНАХ в своем выступлении перед коллективом Минэкономики отметил, что, предварительно изучив кадровую структуру министерства, пришел к выводу, что будет работать с серьезным коллективом профессионалов, который характеризуется большим опытом и умением решать сложные задачи.

«Неконструктивному политическому популизму, - сообщает пресс-служба, - Анатолий Кириллович противопоставил необходимость кропотливого высокопрофессионального системного труда». Стратегия эта, по мнению министра, должна исходить из национальных экономических, политических интересов, внутренних и внешних приоритетов.

Министр отметил, что главные требования к сотрудникам министерства - это ответственность, дисциплина, умение решать поставленные задачи: «Это должен быть дружный коллектив, где люди подстраховывают друг друга», - заявил А.КИНАХ.

Экс-министр экономики В.МАКУХА подчеркнул ключевую роль министерства в достижении приоритетных целей государства, таких как вступление во Всемирную организацию торговли и Европейский Союз, пожелал своему преемнику и коллективу министерства успехов в решении задач, поставленных в настоящее время правительством.

Как сообщал УНИАН, 21 марта Верховная Рада назначила А.КИНАХА на должность министра экономики Украины.