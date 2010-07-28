В Донецке накрыли «прачечную» с оборотом более 6 миллиардов

В Донецкой области ликвидирован конвертационный центр, денежный оборот которого с 2008 года превысил 6 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Донецкой области.

Деятельность центра осуществлялась на территории Донецка и была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования Украины по конвертации безналичных средств в наличные, минимизации налоговых обязательств, легализации доходов, полученных незаконным путем.

В результате проведенных обысков было изъято 1 млн. 120 тыс. грн., 50 тыс. долл., векселей на сумму 14 млн. грн., 16 печатей предприятий с признаками «фиктивности» и прочее.

По информации начальника налоговой милиции ГНА в Донецкой области Игоря УСИКА, сегодня начата работа по выемке документов по взаимоотношениям предприятий реального сектора экономики с фирмами-транзитными звеньями ликвидированного конвертационного центра.