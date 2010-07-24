Труп 20 минут плавал вдоль пляжа

Житель Кременчуга стал жертвой невероятной жары. Он отдыхал в районе спасательной станции. По словам начальника кременчугской водолазо-спасательной станции Василия Белоуса погибший пришел на пляж еще днем. На пляже они (с друзьями - ?) играли в карты и пили водку, сообщает УРА-информ.

Когда пострадавший зашел в воду максимум по пояс, он упал.

Тело плыло по течению метров 100. Никто не обратил внимания на происходящее.Через 20 минут появились спасатели. Врачи «скорой помощи» констатировали смерть. «Видимо, там было кровоизлияние в мозг», – предполагает начальник станции.