Редактор "Свободной Одессы" опровергает заявления милиции

Редактор независимой газеты "Свободная Одесса" Владимир УЩАПОВСКИЙ опровергает заявление областной милиции об использовании изданием нелицензионного сервера.

Об этом В.УЩАПОВСКИЙ заявил корреспонденту УНИАН.

«Ссылки милицейского руководства на то, что сервер нашего издания якобы был изъят в ходе рейда-проверки, не выдерживают критики. Это наглая ложь, не более чем неуклюжая попытка уйти от ответственности за акт беззакония в отношении журналистов газеты. А фактом является то, что это была спланированная акция с целью силового уничтожения неугодного СМИ, а именно - газеты «Свободная Одесса», - заявил В.УЩАПОВСКИЙ.

Он опроверг обнародованное заявление Центра общественных связей облуправления милиции о том, что сервер изъят сотрудниками Управления ГСБЭП в связи с тем, что редакцией «Свободной Одессы» использовалась нелицензированная версия программного обеспечения корпорации «Майкрсофт».

«Я официально заявляю: оборудование сервера в действительности было лицензионным, - подчеркнул редактор газеты. – А ссылка на якобы выявленное нарушение прав корпорации «Майкрсофт» - откровенная ложь с целью прикрыть факт нарушения силовиками свободы прессы».

Подтвердил факт использования лицензионного оборудования сервера и владелец интернет-клуба Евгений ЯРМУЛА. «У меня на компьютерах стоят наклейки лицензионного «Виндоус», - сказал Е.ЯМПУЛА в прямом эфире одесского телеканала «Круг».

Как сообщал УНИАН, В.УЩАПОВСКИЙ заявил, что сотрудники милиции 22 июля в 22.00 ворвались в помещение одного из интернет-клубов Одессы, где размещен главный сервер интернет-версии газеты, выгнали из помещения посетителей, избили представителя «Свободной Одессы», вывели из строя оборудование и изъяли сервер издания.

В свою очередь, в Одесском облуправлении милиции утверждают, что уничтожение интернет-версии газеты «Свободная Одесса» произошло случайно – вследствие проведенного милицией рейда-проверки городских интернет-клубов. Отвечая на запрос УНИАН, сотрудница Центра общественных связей УМВД Украины в Одесской области Татьяна САКАРА сказала, что «22 июля работниками Управления Госслужбы борьбы с экономическими преступлениями проводилась проверка работы интернет-клубов, - заявила она. – В ходе проверки в одном из интернет-клубов, размещенном на территории Приморского района Одессы, правоохранители установили, что на одном из компьютеров используется нелицензированная версия программного обеспечения корпорации «Майкрсофт».

«Действиями работников клуба, - уточнила Т.САКАРА, - причинены материальные убытки указанной корпорации. Компьютер изъят, проверка продолжается».

Агентству также не удалось связаться по данному вопросу с начальником облУВД Михаилом ЯЦКОВЫМ. «Михаил Владимирович занят, - сообщили из приемной полковника милиции В.ЯЦКОВА. – А вся информация по поводу изъятия сервера газеты передана в Центр общественных связей».