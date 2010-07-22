Отец убил своего 4-месячного ребенка, чтобы не плакал

В Запорожской области к 12 годам лишения свободы приговорен местный житель, убивший своего ребенка из-за того, что тот плачем мешал ему спать.

Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Запорожской области.

"Приговором судебной коллегии по уголовным делам апелляционного суда Запорожской области 38-летний, ранее судимый убийца четырехмесячного ребенка, приговорен к двенадцати годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, преступление было совершено в г. Мелитополь ночью 3 октября 2009 года: 38-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проснулся от детского плача, не смог разбудить свою сожительницу, чтобы та успокоила ребенка, и, подойдя к кровати, где спала 4-месячная дочь, задушил ребенка.