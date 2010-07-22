Эксперт: Кабмину надо подумать о кадрах для гос-частного партнерства

Несмотря на принятие закона о государственно-частном партнерстве, Кабинет министров должен создать и урегулировать систему поддержки и контроля ГЧП, а также определить уполномоченный орган со стороны государства.

Такое мнение высказал старший менеджер проектов фонда «Эффективное управление» Андрей ЛОБАЧ, участвовавший в разработке законопроекта совместно с парламентским Комитетом по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, сообщили УНИАН в пресс-службе фонда.

По мнению эксперта, создание правового поля для ГЧП - лишь первый шаг на пути развития этой сферы в Украине. Кроме прочего, необходимо развивать навыки управления ГЧП на местах - подготовить кадры для оценки, подготовки и запуска проектов ГЧП в органах центральной и местной власти, обеспечить обмен информацией и лучшим опытом между органами центральной и местной власти.

По словам эксперта, сегодня реализация проектов ГЧП сталкивается с рядом проблем, многие из которых крайне сложно решить в рамках действующего законодательства. «Закон устанавливает баланс между интересами государства, в частности модернизации инфраструктуры, и интересами частного партнера, а именно: окупаемости инвестиций», - отметил А.ЛОБАЧ.

«Принятием закона о ГЧП Украина задекларировала свою готовность участвовать в таком партнерстве, гарантировать долгосрочность отношений и права частного партнера на окупаемость инвестиций. А это очень важный сигнал для инвесторов. Думаю, после подписания Президентом закона частные компании начнут готовить проекты по модернизации объектов государственной и коммунальной собственности и развитию инфраструктуры с использованием механизма ГЧП», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла в целом закон о государственно-частном партнерстве 1 июля 2010 года.

Закон предусматривает, что государственно-частное партнерство - сотрудничество между государством Украина, Автономной Республикой Крым, территориальными общинами в лице соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления (государственными партнерами), и юридическими лицами, кроме государственных и коммунальных предприятий, или физическими лицами – предпринимателями (частным партером), которое осуществляется на основе договора в порядке, установленном этим законом и другими законодательными актами. На стороне частного партнера в договоре, который заключается в рамках государственно-частного партнерства, могут выступать несколько лиц, которые, в соответствии с этим законом, могут быть частными партнерами. Такие лица несут солидарную ответственность по обязательствам, предусмотренным договором, который заключается в рамках государственно-частного партнерства. Особенности участия на стороне частного партнера нескольких лиц в конкурсах на определение частного партнера для осуществления государственно-частного партнерства определяются Кабинетом министров Украины.

Государственно-частное партнерство применяется в таких сферах, как поиск, разведка месторождений полезных ископаемых и их добычи; производство, транспортировка и поставки тепла и распределение и поставки природного газа; строительство и/или эксплуатация автострад, дорог, железных дорог, взлетно-посадочных полос на аэродромах, мостов, путевых эстакад, тоннелей и метрополитенов, морских и речных портов и их инфраструктуры; машиностроение и пр.

Объекты государственно-частного партнерства – объекты, которые находятся в государственной или коммунальной собственности или принадлежат Автономной Республике Крым. Объектами государственно-частного партнерства могут быть существующие, в частности, воспроизводимые (путем реконструкции, модернизации, технического переоснащения) объекты, в том числе участки недр; создаваемые или приобретенные объекты.