Координатор ООН прокладывает путь в Донецкую область

Сегодня в Донецке координатор системы ООН, Постоянный представитель Программы развития ООН в Украине Френсис О`ДОННЕЛЛ обсудил с главой облгосадминистрации Владимиром ЛОГВИНЕНКО и председателем облсовета Анатолием БЛИЗНЮКОМ принципы сотрудничества для повышения жизненного уровня населения и борьбы с бедностью.

Стороны также обсудили участие Ф.О`ДОННЕЛЛА в региональной презентация Глобального договора ООН в Донецкой торгово-промышленной палате.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации и областного совета, во время встречи Ф.О`ДОННЕЛЛ указал, что в Донецкой области Программа развития ООН реализует несколько проектов, большинство из которых связаны со Всемирной организацией здравоохранения и направлены на борьбу с туберкулезом и на профилактику ВИЧ/СПИДа.

Ф.О`ДОННЕЛЛ отметил, что представители ООН намерены и в дальнейшем помогать регионам Украины в разработке и внедрении эффективной политики, направленной на повышение жизненного уровня населения и борьбы с бедностью. Ф.О`ДОННЕЛЛ также заверил, что ООН будет делать все возможное, чтобы расширить деятельность по созданию в Украине гражданского общества.

Кроме того, представитель ООН указал на необходимость поддержки развития малого бизнеса в регионах Украины и при этом поддержку компаний, которые придерживаются в своей деятельности принципов социальной ответственности через подписание Глобального договора.

Ф.О`ДОННЕЛЛ акцентировал, что подписание Глобального договора не ограничивается получением сертификата: у каждого подписанта появляется уровень ответственности и уже практически невозможно спрятать проблему на предприятии и избежать отчетности компаний об их деятельности.

"Результаты такой инициативы - это то, что бизнес имеет большую ответственность по отношению к громаде. То есть они являются открытыми в своей отчетности о том, как они действуют в своем бизнесе… Это является привлекательной средой для инвестиций. И это содействует конкуренции в сфере бизнеса в их благотворительной деятельности", - отметил координатор системы ООН.

Ф. О`ДОННЕЛЛ передал руководству области программу деятельности Программы развития ООН на следующие 5 лет и копию рекомендаций.

В рамках Программы развития ООН действует новая программа для Украины до 2010 года. Она согласована с правительством Украины и вмещает у себя деятельность в стране 13 агентств ООН. Это - программа развития Украины, программа здравоохранения, комиссия для беженцев, международная организация миграции, международный валютный фонд, международная финансовая корпорация, международная организация работы и т.п.