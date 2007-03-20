Ющенко просит Луценко держаться

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня позвонил по телефону лидеру Общественного движения "Народная самооборона", своему экс-советнику Юрию ЛУЦЕНКО. Об этом Ю.Луценко сообщил журналистам, выйдя после допроса из здания Генеральной прокуратуры.

«Сегодня утром во время обыска звонил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и спросил, как проходит обыск и есть ли нарушение”. По словам Ю.Луценко, он рассказал главе государства о нарушении в ходе следственных действий, и Президент также сказал, “чтобы я держался, и я его поблагодарил”.

“Но пока я в состоянии своими силами отстаивать свои права», - добавил лидер “Народной самообороны”.