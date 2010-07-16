Азаров - журналистам: вы берете деньги и участвуете в грязной кампании

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что против министра здравоохранения Зиновия МЫТНИКА в СМИ развернута заказная кампания.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Н.АЗАРОВ высказал сегодня в ходе расширенного заседания секретариата Национального союза журналистов.

«Некоторым силам, которые деньги зарабатывают на лекарствах, как ни странно, очень не нравится нынешний министр - грязью его поливают… Разве это свобода слова?» - сказал Н.АЗАРОВ.

По его мнению, требование отставки З.МЫТНИКА с должности министра здравоохранения вызвано желанием фармацевтических компаний перераспределить финансовые ресурсы, которые выделяются в медицинскую сферу.

«Я вижу только, что они хотят дорваться до финансовых потоков, заказывают платные статьи, заказывают платные телепередачи. Вы, ваши коллеги по перу, берете деньги и участвуете в этой грязной кампании», - пояснил Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр считает, что такая кампания, развязанная против министра, не имеет ничего общего с принципами свободы слова. «Я против такой свободы слова. Если есть за что критиковать правительство, мы готовы к абсолютно объективной критике и будем на нее реагировать, мы сделаем такое постановление и обяжем органы власти реагировать на выступление любой газеты – районной, правой, левой, бютовской и не бютовской… Если там есть правда, если там содержатся факты, на которые надо реагировать, мы заставим власть реагировать», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.