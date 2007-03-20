ВР упорядочивает коммунальные льготы

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона Украины “Об упорядочении предоставления льгот по оплате услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, коммунальных услуг и приобретение твердого бытового топлива”, внесенный Кабинетом министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 245 из 250 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Законопроектом предусматривается, что лицу и членам его семьи, которые постоянно проживают по месту регистрации в жилом помещении и имеют право на скидку при расчетах платы в соответствии с законами Украины, будут предоставляться льготы по оплате услуг по: содержанию домов и сооружений и придомовых территорий; коммунальных услуг; приобретение твердого бытового топлива.

Льготы по оплате услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, а также льготы, при расчетах платы за предоставление услуг по отоплению предоставляются в пределах нормы, которая составляет 21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью. Исключения - семьи, которые состоят лишь из нетрудоспособных лиц, и на которых распространяется действие положений Закона Украины “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты”.

Льготы по оплате услуг по централизованному снабжению холодной и горячей воды, водоотвода, газо- и электроснабжению, приобретению твердого бытового топлива, сжиженного газа, вывозу бытовых отходов предоставляются в пределах норм потребления, которые устанавливаются: органами местного самоуправления, Советом министров Автономной Республики Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями в пределах норм потребления льготы по оплате услуг по централизованному снабжению холодной и горячей воды, водоотвода, вывозу бытовых отходов и Кабинетом министров Украины - в пределах норм потребления льготы по оплате услуг по потреблению природного и сжиженного газа, электрической энергии для бытовых потребностей и приобретения твердого бытового топлива.

Расходы, связанные с предоставлением льгот, осуществляются за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.