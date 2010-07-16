Киевсовет отдал 11 га земли под строительство Ледового стадиона

Киевсовет передал 10,78 га земли на ул. Академика Глушкова, 9, (Голосеевский район) ООО “Укрсоцстройинвест” для строительства и реконструкции спортивно-развлекательно-торгового комплекса, ведения деятельности в сфере спорта и торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании сессии Киевсовета 8 июля.

Предложение рассмотреть вопрос передачи земли был внесен в повестку дня заседания “с голоса”. Соответствующий проект решения не был роздан депутатам.

В то же время лидер фракции Блока Литвина в Киевсовете Валерий МОШЕНСКИЙ на заседании объяснил депутатам: “Это - Ледовый стадион, который нужно достроить. В решении речь идет о передаче ООО “Укрсоцстройинвест” земельного участка для строительства и реконструкции спортивно-развлекательно-торгового комплекса с объектами сферы услуг на ул. Академика Глушкова, 9, в Голосеевском районе. Это там, где находится Ледовый стадион, чтобы достроить”.

Внесение вопроса в повестку дня поддержали 67 депутатов горсовета и 76 (из 109 присутствующих в зале) проголосовали за поддержку решения по существу (то есть за передачу земли).

В документе решения, которое только сейчас удалось получить УНИАН, отмечается, что земля передается ООО “Укрсоцстройинвест” в долгосрочную аренду на 25 лет. Принятие решения связано с переходом права собственности на имущество (договор купли-продажи от 26 марта в 2010 г. №712).

Киевсовет своим решением утвердил проект землеустройства отведенного земельного участка.