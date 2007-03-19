Посольство Бельгии отказало в визах украинской группе политиков и журналистов

Посольство Бельгии отказало в выдаче виз группе украинцев, которые должны были ознакомиться с работой европейских институтов по приглашению депутата Европейского парламента.

Как сообщила корреспонденту УНИАН координатор проектов Института Евроатлантической интеграции Оксана ШУЛЯР, которая занималась оформлением документов, в 2006 году вице-президент группы «Союз за Европу наций» Европейского парламента Михал КАМИНСКИЙ (депутат Европарламента от Республики Польша) положил начало программе “Европейские ознакомительные визиты”. Программа предусматривает ознакомление молодых людей, которые по роду своей деятельности причастны к теме европейской интеграции, с работой европейских институтов.

По словам О.ШУЛЯР, в группу из 45 человек входили представители МИД, Верховной Рады (Комитета по вопросам евроинтеграции), ТПП, Конфедерации свободных профсоюзов, изданий «Корреспондент», «Киев-Пост», телепрограммы «Территория безопасности», Севастопольской программы, «Европейский выбор», КИУ, Лаборатории законодательных инициатив, НРУ, Партии регионов, «Нашей Украины».

Как отметила О.ШУЛЯР, также было официальное согласие Европейского парламента профинансировать визит группы украинцев в Брюссель. Программой предусматривалось в течение 19-21 марта посещение Европейского парламента, штаб-квартиры НАТО, Представительства Украины при ЕС, общение с украинской диаспорой в Бельгии.

О.ШУЛЯР также заверила, что в посольство Бельгии для получения виз была подана исчерпывающая информация о каждом члене группы.

«По результатам собеседования посольство четко сказало, что один человек в группе не смог четко очертить цель поездки и его ответы не удовлетворили работников консульства. На основе этого посольство определило, что группа состоит из людей, которые не могут четко очертить цель поездки, и поэтому они отказывают всей группе, несмотря на то, что каждый человек подавал документы на индивидуальную визу”, - сообщила О.ШУЛЯР.

Она объяснила это тем, что “человек впервые проходил процедуру собеседования в посольстве, и, очевидно, перенервничал и не смог исчерпывающе ответить на вопрос”.

Кроме того, по словам О.ШУЛЯР, посольству не очень понравилось, что группа является «разношерстной», то есть в ее состав входят журналисты, экономисты и политики.

Она также отметила, что М.КАМИНСКИЙ неоднократно проявлял интерес к Украине, политическим процессам в стране, и еще во времена “помаранчевой” революции отмечал, насколько Украина является важной для Европы.