В Житомире возможно разрушение аварийной дамбы

В случае разрушения аварийной житомирской дамбы возможно повреждения помещений на десяти жизненно важных предприятиях и подтопление 180 жилых домов с населением в 1 тыс. 120 человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

В ОГА не исключают повреждения автомобильного моста, водопровода и трех ветвей газопровода "Бердичев-Житомир".

Учитывая это, председатель облгосадминистрации Сергей РЫЖУК дал поручение изучить ситуацию, сложившуюся на водоподъемной дамбе на реке Тетерев в Житомире.

Для избежания чрезвычайной ситуации регионального уровня, распоряжением председателя областной государственной администрации создана областная рабочая группа, которую возглавил первый заместитель председателя облгосадминистрации Николай ОЛЕЩЕНКО (распоряжение "О создании областной рабочей группы для изучения ситуации, сложившейся на водоподъемной дамбе на р. Тетерев в г. Житомире» - УНИАН).

Члены рабочей группы должны изучить ситуацию на водоподъемной дамбе на реке Тетерев в Житомире и о результатах проинформировать облгосадминистрацию. После этого областная власть планирует инициировать перед правительством выделение средств на ремонт дамбы.

Как известно, водоподъемная дамба на реке Тетерев в Житомире согласно с заключениям Научно-исследовательского института строительных конструкций Госстроя Украины в ноябре 1997 года признана аварийной, отнесена к объектам ІІ группы риска возникновения чрезвычайных ситуаций и нуждается в проведении комплекса инженерно-технических мероприятий.