Воспитатель детсада срезала с детей золотые крестики

Сегодня в Полтаве задержана воспитатель детсада, которая со спящих на тихом часе детей снимала золото.

Об этом УНИАН сообщил начальник Центра по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Полтавской области Юрий СУЛАЕВ.

По его словам, задержанная женщина была ранее судима за кражи и находилась под подпиской о невыезде из Кременчуга.

«Однако она уехала в Полтаву, где устроилась воспитателем в детсад. На эту минуту нам известно о 4 фактах кражи. Когда дети засыпали, она срезала с них цепочки и крестики. Родители заявили, что детей крестили в церквях с этими крестиками, и они им более дороги не как золотая вещь, а с моральной стороны», - сказал Ю.СУЛАЕВ.

По словам милиционера, золотые вещи женщина сдавала в ломбард.

Следствие продолжается.