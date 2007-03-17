Известный российский художник погиб в ДТП

Скончался известный художник-график Илларион Голицын, сообщает в субботу радиостанция "Эхо Москвы".

Как рассказали "Эху Москвы" коллеги покойного, Голицын стал жертвой дорожно-транспортного происшествия, обстоятельства которого пока не установлены. До того, как родственники обнаружили тело Голицына в одном из московских моргов, художник несколько дней считался пропавшим без вести.

Прощание с Илларионом Голицыным состоится 18 марта, в церкви Ильи Обыденского на Остоженке в 12:00, сообщает "Эхо Москвы".

Илларион Голицын, родившийся 20 мая 1928 года, был одним из наиболее известных московских художников графиков второй половины XX века. Произведения Голицына находятся в Третьяковской галерее и Музее изобразительных искусств имени Пушкина, Русском музее в Санкт-Петербурге и других крупнейших государственных и частных отечественных и зарубежных собраниях.

Народный художник, действительный член Российской академии художеств и член ее президиума Илларион Владимирович ГОЛИЦЫН, глава большой семейной династии художников - потомок рода, ведущего начало с XIV века от великого князя Гедиминаса. Прапрадед и прадед художника губернаторы Москвы. Прапрабабка по материнской линии легендарная крепостная актриса Прасковья Жемчугова. Отец, князь Владимир Михайлович Голицын выполнял "Окна РОСТА", был художником-декоратором, иллюстратором, в 1943 году умер в заключении, обвиненный в "антисоветской агитации".

По материалам Ленты.ру и газеты "Культура"