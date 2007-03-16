Министру внутренних дел дали одиннадцатого зама
По стратегическому анализу
Кабинет Министров Украины постановлением №429 от 14 марта ввел дополнительную должность заместителя министра внутренних дел Украины - директора департамента стратегического анализа и прогнозирования.
Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министр Украины Виктора ЯНУКОВИЧА размещен на официальном сайте Верховной Рады Украины.
Одновременно, постановлением №430 от 14 марта правительство назначило на эту должность Юрия ЗЕМЛЯНСКОГО.
В ранге заместителей министра внутренних дел уже состоят:
Михаил КОРНИЕНКО – первый заместитель;
Игорь БЕЛОЗУБ – первый заместитель, начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью;
Николай КУПЯНСКИЙ – начальник криминальной милиции;
Сергей ПОПКОВ – начальник Главного штаба;
Василий ФАТХУТДИНОВ - начальник милиции общественной безопасности;
Николай ПЛЕХАНОВ - заместитель по вопросам кадровой работы и внутренней безопасности;
Василий БОДНАР – начальник Главного следственного управления ;
Виктор СУСЛОВ - заместитель;
Сергей КОПИТОВ – директор Департамента финансовых ресурсов и бухгалтерского учета;
Василий МАРМАЗОВ - заместитель по связям с Верховной Радой и другими органами государственной власти.