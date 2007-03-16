Министру внутренних дел дали одиннадцатого зама

Кабинет Министров Украины постановлением №429 от 14 марта ввел дополнительную должность заместителя министра внутренних дел Украины - директора департамента стратегического анализа и прогнозирования.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министр Украины Виктора ЯНУКОВИЧА размещен на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Одновременно, постановлением №430 от 14 марта правительство назначило на эту должность Юрия ЗЕМЛЯНСКОГО.

В ранге заместителей министра внутренних дел уже состоят:

Михаил КОРНИЕНКО – первый заместитель;

Игорь БЕЛОЗУБ – первый заместитель, начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью;

Николай КУПЯНСКИЙ – начальник криминальной милиции;

Сергей ПОПКОВ – начальник Главного штаба;

Василий ФАТХУТДИНОВ - начальник милиции общественной безопасности;

Николай ПЛЕХАНОВ - заместитель по вопросам кадровой работы и внутренней безопасности;

Василий БОДНАР – начальник Главного следственного управления ;

Виктор СУСЛОВ - заместитель;

Сергей КОПИТОВ – директор Департамента финансовых ресурсов и бухгалтерского учета;

Василий МАРМАЗОВ - заместитель по связям с Верховной Радой и другими органами государственной власти.