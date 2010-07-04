Жители домов, повисших над оползнем, пишут Януковичу и Азарову

Жители девяти домов улицы Анри Барбюса в Черновцах, расположенных вблизи катастрофического оползня, послали обращение Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и местной власти с просьбой спасти их жизнь и переселить в новые квартиры.

Как передает корреспондент УНИАН, в обращении, в частности, говорится, что жители этих домов находятся под постоянной смертельной опасностью. «Каждый час наши дома разрушаются, ежечасно появляются новые трещины. Мы уже 7-е сутки не спим – боимся за собственную жизнь и жизни наших детей. До сих пор у нас нет четкого ответа на вопрос, что будет с нашими домами, и что будет в случае их разрушения», - отмечается в обращении.

По словам жителей, «некоторые дома понемногу разрушались в течение последних нескольких лет. Неоднократные обращения их владельцев к представителям городских коммунальных служб, руководству городского совета были не замечены или проигнорированы. Последнее обращение было всего за несколько недель до того, как сдвиг опять активизировался».

«Мы понимаем всю сложность ситуации, понимаем, что сейчас в государстве нет средств, но мы боимся, что в любой момент может произойти непоправимое: разрушатся наши дома и могут погибнуть люди. Просим Вас срочно найти возможность выделения нам новых, соответствующих нашей жилой площади квартир в безопасных районах Черновцов», - отмечают авторы обращения.

Как сообщал УНИАН, 28-30 июня в Черновцах сильные ливни повлекли значительные оползни. Местная власть вместе с представителями МЧС установила на этих участках посты наблюдения. Из района оползней в общежития отселены 15 жителей пяти жилых домов.

По предварительным выводам экспертов, на проведение первой очереди противооползневых мероприятий в Черновцах в районе ул. Барбюса необходимо 100 млн. грн.