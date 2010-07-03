Министр: Нацкомиссия отрегулирует цены на ЖКУ до уровня обоснованных

Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ прогнозирует принятие закона о Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины в сентябре текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге.

«До конца этой сессии (Верховной Рады – УНИАН) этот законопроект должен быть рассмотрен на сессии и принят в первом чтении. Потом мы внесем некоторые изменения и замечания в этот законопроект. И на следующей сессии, где-то в сентябре, проект закона должен быть утвержден», – сказал министр.

Ю.ХИВРИЧ пояснил, что до вступления в силу закона министерство возьмет на себя функции установления тарифов на коммунальные услуги для государственных предприятий (их около 40) и предприятий совместной формы собственности местных общин и областных советов (около 40).

«Это будет около 70-80 предприятий, которым министерство будет устанавливать цены», – добавил он.

Министр также отметил, что на протяжении 2011 года в госбюджете будут заложены средства на создание независимого регулятора. По расчетам министерства, закон начнет работать с 1 июля 2011 года.

«Тогда мы на себя возьмем почти все предприятия теплоснабжения и водоснабжения», – уточнил Ю.ХИВРИЧ.

При этом министр добавил, что с созданием независимого регулятора тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут приведены к экономически обоснованному уровню.