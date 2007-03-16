Деньги от Криворожстали куда-то делись, но сколько и куда...

Содержание материалов, предоставленных Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования расходов средств, полученных от приватизации ОАО «Криворожсталь», не позволяет сделать полный анализ законности использования этих средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в письменном отчете ВСК.

В документе отмечается, что в дальнейшем комиссия должна проанализировать доходную и расходную часть госбюджета 2005 года и 2006 года с целью установления направлений использования средств от приватизации «Криворожстали», а также выяснить нормативно-правовую основу механизма распределения и использования средств, выяснить обоснованность курса продажи иностранной валюты в период осуществления конвертации средств конкурсной гарантии.

Кроме того, предусматривается, что комиссия должна выяснить причины задержки поступлений и разработки специальной бюджетной программы использования средств на улучшение экологического состояния и социально-экономического развития города Кривой Рог и прилегающих к нему населенных пунктов Днепропетровской области.

Председатель комиссии Андрей СЕНЧЕНКО во время отчета отметил, что на сегодня в ответах Министерства финансов и Счетной палаты уже видно «разнобой в цифрах».

По его словам, «это или ошибки, и тогда необходимо понять кто их автор и почему эти ошибки допускаются такими серьезными структурами исполнительной власти, или это основа для того, чтобы говорить о каких-то злоупотреблениях». Он отметил, что задача комиссии в том, чтобы «как-то очистить лицо власти, независимо от того, кто сидит сегодня во властных кабинетах».

В то же время А.СЕНЧЕНКО отметил, что задача комиссии не в том, чтобы давать «безосновательные оценки правительствам разных периодов», а в том, чтобы на основе «скрупулезного анализа ответить на все возможные вопросы, в том числе и о нарушении, и о виновных, если такие будут установлены”.

Он также подчеркнул, что результаты работы комиссии должны раз и навсегда «остановить кривотолки относительно того, куда делись 24 млрд. 200 млн. грн.».

Кроме того А.СЕНЧЕНКО подверг критике позицию НБУ, который не хотел дать ответ относительно курса продажи иностранной валюты в период осуществления конвертации средств конкурсной гарантии.

А.СЕНЧЕНКО также сообщил, что в работе комиссии были две основные сложности. Во-первых, по его словам, отдельные члены комиссии не принимали участия в ее работе, в частности Юрий МИРОШНИЧЕНКО (фракция ПР), который отвечал за работу с казначейством. Второй проблемой А.СЕНЧЕНКО назвал то, что комиссия до этого времени не обеспечена рабочим помещением и сотрудники «вынуждены уже 3 месяца все материалы готовить на подоконниках и перилах ВР, а по вечерам забирать документы домой».

В ответ председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ отметил, что, действительно, необходимо создать нормальные условия для работы комиссии, и пообещал дать соответствующие поручения аппарату ВР.

В то же время председатель ВР заметил, что «если хочет комиссия работать эффективно, то не в помещении или транспорте, и не технических средствах дело, а в желании депутата выяснить суть дела». По его словам, необходимо работать не в кабинете, а в Минфине, в НБУ и других структурах, что позволит выяснить суть вопроса.

Как сообщал УНИАН, после отчета председателя комиссии А.СЕНЧЕНКО было принято решение об освобождении его от председательства в комиссии и назначении заместителем председателя комиссии. Председателем комиссии был избран народный депутат Украины из фракции Партии регионов Евгений ГЕЛЛЕР.

Кроме того, депутаты постановили, что ВСК должна завершить расследование всех обстоятельств дела и проинформировать Верховную Раду об окончательных результатах своей работы до 30 мая 2007 года.