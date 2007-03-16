20 соток на Крещатике продали Табачнику

Киевский городской совет продал 4 земельных участка общей площадью 0,6336 га за 16 млн. 738,2 тыс. грн. Соответствующие решения о продаже были приняты вчера на пленарном заседании сессии Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно документам, ЗАТ «Осокор» продано земельный участок площадью 0,3073 га на Днепровской набережной за 5 млн. 711,2 тыс. грн. Здесь планируется строительство торгового павильона и мойки автомобилей.

Кроме того, ООО «Василек-ЛТД» продано земельный участок площадью 0,0394 га на улице Марины Расковой, 5-Б за 395,6 тыс. грн. Планируется строительство на этом земельном участке учреждения общественного питания с летней площадкой (кафе «Южное»).

Также Киевсовет продал частному предприятию фирме «Ольга» земельный участок площадью 0,1854 га на улице Автозаводской, 52 за 1 млн. 896,1 тыс. грн. Этот земельный участок предназначен для эксплуатации и обслуживания фирмой производственной базы.

Согласно еще одному решению Киевсовета продан земельный участок площадью 0,2015 га на улице Крещатик, 5. Этот земельный участок на центральной улице города продан за 8 млн. 735,3 тыс. грн. ООО «Грааль», контролируемому Михаилом Табачником (братом вице-премьера Дмитрия Табачника) для строительства, эксплуатации и обслуживания офисно-гостиничного комплекса. Кроме того ООО «Грааль» согласно другому решению Киевсовета, принятому вчера, получило по этому же адресу земельный участок площадью 0,02 га в аренду на 1 год также для осуществления строительства офисно-гостиничного комплекса с указанным в документе решения названием «Столичный».