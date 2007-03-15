Сегодня – два года подвига Насти Овчар. 15 марта в 2005 г. пятилетняя Настя вынесла из горящего дома двухлетнюю сестру Люду, сама получив 80-процентные ожоги.

Сейчас Настя учится в киевской гимназии, а во вторую годовщину своего отчаянного поступка принимает участие в танцевальном конкурсе, - сообщают журналисты телеканала "1+1".

Она, как и вся ее семья, старается не вспоминать события двухлетней давности. Настина мама, например, категорически отказалась от интервью. Учителя же рассказывают: Настя ничем не отличается от своих одноклассников, учится хорошо – на 8-10.

14 следующих лет ее ждут операции, девочка растет быстрее, чем ее поврежденная пламенем кожа, и американские врачи время от времени подсаживают ей донорскую. Если не считать того, что Настя все время ходит в специальном корсете и колготах, проблем со здоровьем у нее сейчас нет, но два года проведенные ею в больнице уже заставили 7-летнюю девочку задуматься над выбором профессии: “Меня лечат, и я теперь хочу всех лечить”, - сказала она журналисту.

Спасенной младшей сестре Люди теперь четвёртый год, она ходит в детский садик при гимназии, где учится старшая сестра. Та чуть ли не каждую переменку прибегает к ней навестить. Учителя говорят первый год даже плакали, видя как Настя заботится о Люде.

Два года назад на лечение Насти жертвовала чуть ли не вся страна. Но эта история еще один горький пример того, какой щедрой на обещания может быть власть и какой необязательной в их воплощении, отмечают авторы “юбилейного репортажа”.

Облупленные стены и отсутствие вентиляции, нехватка донорской крови – такой вид и сегодня имеет ожоговое отделение в Харькове, где в первые дни после трагедии спасали Настю. Страдания тяжелобольных, кожа которых требует постоянной циркуляции воздуха, облегчают не с помощью дорогих иностранных специализированных кроватей, а дешевых отечественных тепловентиляторов: обставляют ими пациентов и направляют на них потоки теплого воздуха. Так лечили Настю Овчар, и только за прошлый год спасли 300 детей.

В первые же дни после трагедии напуганная случаем с Настей и неспособностью спасти тяжелобольных власть заговорила о необходимости срочно, меньше чем за год, построить в Харькове современный ожоговый центр. “Строят и сейчас...”

В новом доме в с. Воронцовка, подаренном местной властью сегодня живет Настина тетя. Два года назад власть обещала ее односельчан одарить благами: проложить дорогу в село, поставить телефон, чтобы можно было в случае чего на помощь позвать. Дорогу не провели, а телефон отключили через месяц после установления, в апреле 2005-го. “Настя в Киеве живет, о нас уже забыли” – подытожили собеседники журналистов.

Справка. 15 марта в 2005 г. в селе Воронцовка Купянского района Харьковской области во время пожара в частном доме пятилетняя Настя со своей двухлетней сестрой Людой были дома одни. Сначала старшая сестра пыталась погасить огонь сама. Поняв, что ей это не по силам, Настя, прикрывая собственным телом сестру, вынесла ее из горящего дома. В результате трагедии Настя получила 80% ожогов третьей степени тяжести.

24 марта при содействии семьи Президента и нескольких украинских меценатов Настю отправили в Бостонский (США) ожоговый центр, где она находилась почти полгода. В Украину девочка вернулась 3 сентября 2005 года.