На острове Змеиный будут разводить черноморских устриц

В ближайшее время на острове Змеиный, имеющем статус поселка Белый Килийского района, будут разводить черноморских устриц, мидий и рапана. Об этом сегодня сообщил директор коммунального предприятия «Островное» Виктор ОСТРОГЛЯД, выступая на областном совещании по выполнению комплексной программы развития инфраструктуры на остров.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ОСТРОГЛЯД уточнил, что в конце 2006 года КП «Островное» закупило комплект специального холодильного оборудование, а ученые Одесского национального университета им. И. Мечникова закупили в Англии и завезли на остров молодь устрицы черноморской. Коммунальное предприятие получило квоты на вылов рыбы и морепродуктов на шельфе Змеиного.

На острове также планируется создать Пункт первичной обработки морепродуктов, на возведение которого из областного природоохранного фонда выделено 10 тыс. грн. Учреждение малого предприятия, по словам В.ОСТРОГЛЯДА, позволит трудоустроить 5 человек.

Важной составной обустройства поселка Белый, добавил директор КП «Островное», является «завершение строительства сети водоснабжения и водоотведения, что потребует соответственно 2,75 млн. грн. И 1,31 млн. грн. госкапвложений». Сейчас жители острова получают воду из 1 артезианской скважины, а ремонт 3-х существующих должен быть завершен в следующем году.

Как заметил В.ОСТРОГЛЯД, в поселке также намечено возвести мини-завод по утилизации твердых бытовых отходов. Строительство объекта стоимостью 1,55 млн. грн. планируется начать в этом году, еще 6,6 млн. грн. составит госсубвенция на проведение текущих берегоукрепительных работ.

В обсуждении актуальных проблем островного поселка выступил ряд ведущих специалистов облгосадминистрации. Подводя итоги совещания, на котором намечены пути их решения, губернатор Иван ПЛАЧКОВ сообщил, что «в повестку дня ближайшей сессии Одесского облсовета будет внесен вопрос об определении границ поселка Белый, поскольку «из-за отсутствия границ населенного пункта, созданного решением сессии облсовета 5 июля 2006 г., на острове нельзя строить жилые дома».