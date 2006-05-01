С сегодняшнего дня повышены тарифы на газ

Сегодня вступает в силу решение Национальной комиссии регулирования электроэнергетики от 30 марта о повышении на 25% тарифов на газ для населения, бюджетных организаций и предприятий теплокоммунэнерго.

Таким образом, с 1 мая розничные цены для населения повышены с 17,5 коп. за 1 кубический метр до 22 коп. при наличии газового счетчика, и с 19 до 24 коп. за 1 кубический метр при отсутствии газового счетчика.

Средний предельный уровень цены на газ для предприятий, которые поставляют его населению, повышен с 185 до 231 грн. за 1 тыс. кубометров с учетом НДС и тарифов на поставки и транспортировку газа.

Предельный уровень оптовой цены на природный газ, который используется для потребностей бюджетных организаций, повышен до 360 грн. за 1 тыс. кубометров.

Предельный уровень оптовых цен на природный газ для предприятий коммунальной теплоэнергетики, тепловых электростанций, электроцентралей и котельных субъектов хозяйствования, в частности блочных (модульных) котельных, с 1 мая также повышен на 25%. В частности, стоимость импортированного природного газа для плательщиков налога на добавленную стоимость повышена с 263,40 до 329,10 грн. за 1 тыс. куб. м, импортированного природного газа для неплательщиков налога на добавленную стоимость - с 304,50 до 383, 4 грн. за 1 тыс. куб. м и природного газа собственной добычи - с 304,50 до 383,4 грн. за 1 тыс. куб. м.