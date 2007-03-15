Киев остался без гимна из-за дяди Васи

Конкурсная комиссия при Киевской городской мэрии по проведению конкурса на написание проекта гимна города Киева (музыка и слова) не определила победителя среди участников. Таким образом, гимн Киеву пока не выбран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил депутат Киевсовета Александр БРИГИНЕЦ, который входит в состав конкурсной комиссии.

По его словам, заседание комиссии состоялось сегодня. В конкурсе принимало участие 57 произведений, но ни одно из них, по решению комиссии, не может стать официальным гимном столицы Украины.

А.БРИГИНЕЦ отметил, что среди присланных работ, написанных как профессионалами, так и не профессионалами, были хорошие песни, но они не соответствовали определенным законам и форме гимна.

Кроме того, он также сказал, что большинство песен он уже слышал ранее. А.БРИГИНЕЦ также подчеркнул, что каждый настоящий гимн должен содержать свою идею, и в него нужно закладывать национальные традиции, исторические моменты и т.п. В связи с этим комиссия выразила пожелание пригласить нескольких известных композиторов и поэтов, которым изложить идею будущего гимна Киева и поручить написать такое произведение.

«Гимн не может родиться случайно. В гимн должна быть заложена идея и дядя Вася не может заложить эту идею», - сказал А.БРИГИНЕЦ.

По информации А.БРИГИНЦА, в следующую среду запланировано проведение заседание комиссии Киевсовета по вопросам культуры, на котором это пожелание конкурсной комиссии будет озвучено и будет решен вопрос с юридическим оформлением необходимых для этого документов.

Вместе с этим, как сказал А.БРИГИНЕЦ, среди произведений, которые были переданы в конкурсную комиссию, было много хороших песен о Киеве, и комиссия будет предлагать для их популяризации.

Учитывая то, что гимн на сегодняшний день не был выбран, А.БРИГИНЕЦ поставил под сомнение то, что он будет создан ко Дню Киева в этом году, поскольку учитывая мнение и опыт профессионалов, на создание гимна необходимо несколько лет.

Думаю, плохо не то, что мы не выбрали гимн, а было бы плохо - если бы мы выбрали плохой гимн” – сказал А.БРИГИНЕЦ.

Справка УНИАН. Согласно распоряжению Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, конкурс на написание проекта гимна Киева проходит с 1 марта по 1 апреля 2007 года. Для проведения конкурса создана комиссия из девяти человек, которую возглавил народный артист Украины, главный дирижер Государственного заслуженного академического украинского народного хора им. Г. Веревки Анатолий АВДИЕВСКИЙ.

Гимн должен быть написан на государственном языке.