Харьковский губернатор вступился за Луценко

Председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ обвиняет власти Харькова в попытках ограничить право граждан на мирные собрания.

Как сообщили корреспондент УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, свою позицию А.АВАКОВА выразил в связи с обращением Харьковского горисполкома в суд с просьбой запретить митинг общественного движения «Народная самооборона» в Харькове, запланированный на 16 марта.

«Свободы собраний в нашей стране уже не существует», - заявил А.АВАКОВ.

При этом губернатор с осуждением отнесся к руководителям города за попытку запретить мирную акцию в Харькове. «Два негодяя в городе уже определяют, с кем нам можно встречаться, а с кем – нет», - считает А.АВАКОВ.

«Это абсолютно единая линия от Киева до Харькова, когда полностью ограничивают нашу свободу общения, нашу свободу высказывания мнений. Если господин ДОБКИН (Харьковский городской председатель М.ДОБКИН – УНИАН) боится того, что скажет ЛУЦЕНКО, то я хочу его успокоить: Михаил Маркович, не переживайте, то же самое скажу я. И скажу, возможно, жестче, чем скажет ЛУЦЕНКО. Поэтому не смейте ограничивать харьковчанам возможность выбора!», - заявил А.АВАКОВ.

Он также сказал: «Прийти или не прийти на митинг, слушать или не слушать, включать рекламу или выключать, смотреть или не смотреть ту или иную передачу – это выбор человека, его фундаментальные, главные принципы любой государственности. Если этого не происходит – государство обречено. Я не хочу, чтобы мое государство было обречено. Поэтому я никогда не смирюсь с такими методами, как запрещение проведения митинга».

При этом губернатор отметил, что «лидер общественного движения хочет провести встречу со своими людьми. Закон запрещает санкционировать или не санкционировать политические митинги. А мы видим запрещение, видим решение суда…».

«Продажность харьковских судов вскоре станет притчей во языцех в Украине», - считает А.АВАКОВ.

Как сообщал УНИАН, вчера Харьковский горисполком обратился в Дзержинского райсуда Харькова с просьбой запретить митинг «Народной самообороны», назначенный на 16 марта.

Суд по этому делу назначен на сегодня.