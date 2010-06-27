Украденная в Одессе картина Караваджо нашлась в Германии

Картина Караваджо "Взятие Христа под стражу", украденная из Музея западного и восточного искусства в Одессе два года назад, найдена в Германии. Об этом 26 июня сообщило ИТАР-ТАСС со ссылкой на Главное управление МВД Одесской области.

По данным правоохранительных органов, в минувшую пятницу в Германии были задержаны трое граждан Украины, у которых был обнаружен похищенный шедевр. Решается вопрос об их экстрадиции и возвращении картины.

"Взятие Христа под стражу, или Поцелуй Иуды" - единственную работу итальянского мастера, хранившуюся в украинских коллекциях - похитил вор-одиночка 31 июля 2008 года. Злоумышленник забрался в музей через окно, вырезал картину из рамы и ушел через крышу.

Полотно - один из вариантов картины, датируется примерно 1598 годом, приводит справку Лента.ру.Более известная версия "Взятия Христа под стражу" относится к 1602 году и находится в Ирландской национальной галерее в Дублине. Ранний вариант приобрел в Париже русский посол во Франции и преподнес великому князю Владимиру Александровичу. После революции картина была передана Одесскому художественному училищу, откуда она и попала в Музей западного и восточного искусства.

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