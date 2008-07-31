Из одесского музея похищена картина Караваджо

Неизвестные злоумышленники похитили картину итальянского живописца Караваджо «Взятие Христа под стражу» из одесского Музея западного и восточного искусства, где она до сих пор хранилась.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в Центре общественных связей Одесского горуправления МВД Украины.

Пропажа картины, написанной в начале XVII века, обнаружена сегодня, 31 июля. Объявлено, что музей закрыт на санитарный день.

По версии пресс-секретаря городского УВД Татьяны ХМЕЛЬНИЦКОЙ, «преступники проникли в музей ночью, разбив окно на втором этаже, где находилась картина». Сейчас в здании музея работают эксперты МВД и кинологи.

Справка УНИАН. Картина известного итальянского художника Караваджо «Взятие Христа под стражу» создана в период, когда автор находился в полном расцвете таланта. Среди его покровителей были просвещенные кардиналы, банкиры и знатное римское семейство Маттеи. Собственно, именно для одного из членов Маттеи и написана картина, хранившаяся в ограбленном ныне музее.

Спустя 250 лет после написания полотно приобрел в Париже русский посол во Франции Базилевский и в 1870 году преподнес Великому князю Владимиру Александровичу. В начале XX века полотно было передано Одесскому художественному училищу, а в 20-е годы поступило оттуда в Галерею старинной живописи (ныне Музей западного и восточного искусства) как картина Караваджо. Принадлежность полотна кисти итальянского мастера Караваджо доказали в середине 50-х годов минувшего века московские искусствоведы.