Венесуэльский «Брат» получил Гран-при Московского кинофестиваля

Фильм "Брат" режиссера Марселя РАСКИНА из Венесуэлы удостоен Гран-при 32-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), передает РИА Новости.

Награду режиссеру на церемонии закрытия кинофорума вечером 26 июня вручил председатель его жюри Люк БЕССОН.

Ранее картина М.РАСКИНА также завоевала "Слона" от жюри российской кинокритики и приз зрительских симпатий ММКФ.

Премию фестиваля за лучшую женскую роль получила актриса Вилма ЦИБУЛКОВА, сыгравшая в картине "Как рай земной" чешского режиссера Ирены ПАВЛАЗКОВОЙ. Приз за лучшую мужскую роль достался Нику ХЕЛИЛАЮ за работу в фильме "Албанец" немецкого режиссера Йоханнеса НАБЕРА.

Награда за лучшую режиссеру была вручена поляку Яну Кидва БЛОНСКОМУ за фильм "Розочка". Спецприз жюри присудило ленте "Албанец".

В этом году Украина не была представлена в конкурсной программе ММКФ.

Напомним, в конкурсе 31-го Московского международного кинофестиваля Украина принимала участие, ее представлял фильм Киры МУРАТОВОЙ «Мелодия для катеринки». Лента завоевала призы за лучшую женскую роль, приз Международной федерации киноклубов как лучший фильм и приз жюри ФИПРЕСИ.