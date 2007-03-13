Янукович: газовые скважины пока не достанутся ни химикам, ни металлургам

Правительство не рассматривает варианты возможного предоставления химическим предприятиям в разработку законсервированных газовых скважин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Ровно заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Таких намерений нет, такие проекты никто не предоставлял», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер подчеркнул, что такие предложения должны соответствовать стратегии развития химической отрасли и экономики в целом.

«В таком случае может возникнуть вопрос, почему скважины предоставляются только химической отрасли, а не металлургии», - добавил он.

Справка УНИАН. Председатель Союза химиков Украины Алексей ГОЛУБОВ в интервью газете «Экономические известия» (12 марта №41) заявил, что правительство предложило отдать химическим предприятиям в разработку законсервированные газовые скважины с целью удешевления ресурса для предприятий отечественного химпрома.

«В ходе обсуждения не была одобрена идея стабилизации цены на природный газ за счет смешивания импортного газа с газом собственной добычи. Взамен правительство предложило отдать химикам в разработку законсервированные неработающие скважины», – сказал А. ГОЛУБОВ.

При этом он спрогнозировал, что в случае принятия такого решения Кабмином химпредприятия могли бы получать дополнительный ресурс газа по цене 60 долл. за тыс. кубометров.

Сегодня украинские химпредприятия получают газ по цене от 186 до 192 долл. за тыс. кубометров.