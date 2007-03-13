Янукович: Ющенко вправе назвать кандидатуру главы МИД, но...

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует завтра встретиться с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявил сегодня в Ривне.

«К сожалению, произошло так, что перед тем, как представить кандидатуру в парламент, она не обсуждалась. Я вчера говорил по телефону с Президентом, но будем завтра встречаться и обсуждать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, антикризисная коалиция пока не приняла позитивного решения по кандидатуре Владимира ОГРЫЗКО.

«А после встречи будет решение с учетом обстоятельств», - добавил он.

Премьер-министр подчеркнул, что заявление объединенной оппозиции не является позитивом.

«К сожалению, Президент поддался политиканству. Я надеюсь, завтра услышать комментарий, если эта встреча состоится», - подчеркнул он.

В.ЯНУКОВИЧ также считает, что заявление оппозиции служит средством давления на него.

«Но я никогда в жизни не поддавался никакому давлению, такого в моей жизни еще не было», - отметил премьер.

При этом В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что антикризисная коалиция всегда настроена на переговоры.

«Мне горько об этом говорить, но у Президента есть еще возможность присоединиться к строительству государства, а не к его разрушению», - сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что определение кандидатуры на должность министра иностранных дел - приоритетное право Президента.

«Инициатива Президента должна занимать первое место, но у меня, к сожалению, не было никакого разговора на эту тему, как и у председателя Верховной Рады. А написать письмо и бросить его в ВР без обсуждения – такой подход не является эффективным. Вчера в телефонном разговоре мне показалось, что это было какое-то недопонимание», - сказал он.