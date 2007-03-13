Драка в Кировоградском горсовете: летали яйца и торты

Сессия Кировоградского городского совета сегодня в очередной раз была сорвана: депутаты от фракции Партии регионов устроили драку с метанием яиц и тортов.

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале собралось около полтысячи лиц, кроме депутатов присутствовали представители различных организаций и почти сотня молодых людей спортивного телосложения, которые заблокировали проход к столу президиума еще до начала сессии.

Сначала член территориальной избирательной комиссии Кировограда Виктор ДЗЯДУХ зачитал постановление от 12 марта о назначении повторных выборов мэра и прекращения полномочий Владимира ПУЗАКОВА в должности городского председателя. Под вой сирен из мегафонов секретарь горсовета Руслан МИШЕРИЧЕНКО открыл сессию, на тот момент в зале зарегистрировались 40 депутатов, а именно от фракций БЮТ, СПУ, КПУ и несколько из блока „Наша Украина”.

В этот момент в сторону секретаря, а также В.ПУЗАКОВА, который стоял в окружении своих сторонников, депутаты из Партии регионов начали бросать яйца и торты. В зале наступил сплошной бедлам: „регионали” пошли на штурм, пытаясь захватить подступы к президиуму, во время драки были разбиты микрофоны, трибуна и стулья в передних рядах зала.

Работники милиции появились в зале уже в конце драки. По предварительным данным, никто серьезно не пострадал.

После того, как беспорядки стихли, депутаты попытались продолжить работу сессии, но зал покинул секретарь совета. На предложение одного из депутатов председателем избрали Александра ДАНУЦУ (блок „Наша Украина”), который поставил на голосование предложение о снижении тарифов на жилищно-коммунальные услуги до уровня июня прошлого года. Часть депутатов проголосовали, при этом соглашаясь, что решение не имеет юридической силы.

В.ПУЗАКОВ, против которого и была направлена акция депутатов из Партии регионов, без всяких комментариев покинул зал еще во время беспорядков.

Сейчас известно, что председатели фракций горсовета ведут переговоры о возможности дальнейшей работы. На повестку дня сессии уже второй месяц выносятся программы социального и экономического развития Кировограда, а также вопросы снижения тарифов на коммунальные услуги для населения.

Как сообщал УНИАН, вчера Кировоградская ТИК назначила повторные выборы городского председателя на 13 мая 2007 года, поскольку считает, что В.ПУЗАКОВ отказался от должности мэра. Основанием для такого решения комиссии стало пребывание В.ПУЗАКОВА одновременно в двух должностях: городского председателя и руководителя областной организации Коммунистической партии Украины.

В Кировоградском горсовете работают 76 депутатов, большинство из которых представляют межфракционное объединение БЮТ, СПУ и КПУ.