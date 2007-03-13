Киселев подозревает посла США в утаивании информации

Первый заместитель председателя фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ считает, что лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО блокирует работу Верховной Рады, потому что боится ответственности за причастность к делу бывшего премьер-министра Украины Павла ЛАЗАРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

По словам В.КИСЕЛЕВА, члены временной следственной комиссии получили документы, «которые подтверждают, что посол США, к сожалению, сказал не всю правду или его ввели в заблуждение, потому что у нас в руках документы, которые подтверждают, что госпожа ТИМОШЕНКО вызывалась на допросы американским прокурором».

В.КИСЕЛЕВ считает, что Ю.ТИМОШЕНКО «направила все свои усилия на то, чтобы не дать работать Верховной Раде, потому что боится ответственности».

По его мнению, лидер БЮТ боится, что «мы сегодня раскрутим до конца то, что в свое время по политическому решению было прекращено, и ей придется сидеть рядом с теми, кто сегодня уже сидит».

Как сообщал УНИАН, 28 февраля на пресс-конференции В.КИСЕЛЕВ сообщил, что в ближайшее время группа народных депутатов намерена посетить США с целью проверки информации о якобы признании Ю.ТИМОШЕНКО американским судом соучастником преступлений, совершенных бывшим премьер-министром Украины П.ЛАЗАРЕНКО.

В.КИСЕЛЕВ также напомнил, что недавно представители фракции Партии регионов в письменном виде обратились к послу США в Украине Вильяму ТЕЙЛОРУ с просьбой дать официальные документальные объяснения по этому вопросу.

В.КИСЕЛЕВ подчеркнул, что именно поэтому есть намерение посетить США и выяснить, насколько законно были списаны долги с корпорации “Единые энергетические системы Украины” в размере 7,5 млрд. грн.

В тоже время в начале марта Ю.ТИМОШЕНКО посетила США. Во время визита провела встречи с американскими должностными лицами высокого уровня.

Позже Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что своим визитом в США опровергла провокации оппонентов о “связях с ЛАЗАРЕНКО” и ”поддержке ЦРУ”.