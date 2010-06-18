Кинах: проект Налогового кодекса вызывает серьезные замечания

В деловых кругах Украины обеспокоены, что проект Налогового кодекса внесен правительством в Верховную Раду без обсуждения с представителями бизнеса.

Об этом говорится в заявлении Украинского союза промышленников и предпринимателей, переданной УНИАН.

“От имени делового сообщества президент УСПП (Анатолий КИНАХ – УНИАН) выразил обеспокоенность, что правительство рассмотрело проект Налогового кодекса и внесло в парламент, не организовав его обсуждения с представителями бизнеса”, - подчеркнули в УСПП.

«Мы надеемся, что сегодня, когда документ находится в Верховной Раде, состоятся серьезные слушания экспертов, представителей бизнеса, аналитиков затем, чтобы учесть позицию тех, кому Налоговый кодекс придется выполнять ежедневно – промышленников и предпринимателей», - заметил А.КИНАХ.

УСПП считает позитивным моментом проекта Налогового кодекса приближение налогового учета к бухгалтерскому, о начислении амортизационных отчислений, отражения расходов на ремонты основных средств, курсовых разниц по операциям в иностранной валюте, отражение предыдущих оплат и т. п.

Однако в определенных направлениях, отмечено в заявлении УСПП, проект Налогового кодекса вызывает в деловой среде несколько серьезных замечаний: предприниматели не согласны с расширением полномочий контролирующих органов и ростом административного давления, которое может привести лишь к снижению доверия к власти и увеличению объемов теневой экономики. В кодексе не предусмотрено снижение нагрузки на фонд оплаты труда. При этом представители реального сектора экономики подчеркивают необходимость принятия закона о едином социальном взносе, четкой формулировке вопросов труда и зарплаты. Кроме того, следует глубоко разобраться с налогом на добавленную стоимость, с вопросами компенсации негативного сальдо плательщикам НДС, подчеркнули в УСПП.

Налоговую систему, считают в УСПП, необходимо совершенствовать не только в фискальной, но и, прежде всего, в стимулирующей части, учтя возможности ускоренной амортизации, освобождения от налогов той части прибыли, направляемую на модернизацию, создание условий для технологического, инновационного импорта, что будет способствовать обновлению основных фондов и т. п. В обязательном сохранении нуждается упрощенная система налогообложения.

В УСПП убеждены: Налоговый кодекс будет влиять на жизнь каждого украинца, является ли он предпринимателем или наемным работником, поэтому документ должен быть сбалансированным, качественным, профессиональным, таким, который позволит сформировать условия деятельности на долгосрочный период.

В Союзе сообщили, что проект Налогового кодекса рассмотрел Экономический совет УСПП и направила свои выводы в парламент.