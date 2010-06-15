Профессор изобрел мотоцикл "скорой помощи"

Египетский профессор реаниматологии и экстренной медицины Махмуд аш-Шарбини изобрел мотоцикл для оказания скорой медицинской помощи и доставки пациентов в лечебные учреждения, минуя автомобильные пробки, пишет РИА "Новости" со ссылкой на газету "Аль-Ахрам". "Проект готов и предложения уже направлены в ряд ведущих мировых компаний, специализирующихся на производстве оборудования для оказания скорой медицинской помощи", - рассказал египетский медик.

По его словам, использование мотоцикла стало возможно после изобретения мировыми компаниями нового поколения оборудования, необходимого для реанимации, мониторинга состояния пациента во время его транспортировки. Это оборудование во много раз легче и компактнее старых аналогов, а потому может быть установлено на мотоцикле.

В частности, автор идеи предлагает оборудовать мотоциклы "скорой помощи" компьютером с монитором, аппаратом искусственной вентиляции легких, кардиостимулятором, минилабораторией для проведения анализов, набором инструментов для срочного хирургического вмешательства. "Таким образом, будет создана полноценная передвижная палата интенсивной терапии, позволяющая бороться за жизнь пациента и избегать автомобильных заторов", - считает изобретатель.

На создание мотоцикла "скорой помощи" медика натолкнул личный трагический опыт. Пожилая мать, получившая сильный удар электрическим током, скончалась по дороге в больницу, так как перевозивший ее автомобиль "скорой помощи" попал в автомобильный затор.