Лазаренко на 7 месяцев уменьшили срок заключения

Бывшему премьер-министру Украины Павлу ЛАЗАРЕНКО суд США уменьшил на семь месяцев срок заключения в федеральной тюрьме Дублина (штат Калифорния).

Как пишет газета "Сегодня" 12 июня 2010 г., данная информация уже появилась на официальном сайте Бюро тюрем США.

Ранее экс-премьер-министра Украины собирались выпустить в августе 2012 года, теперь — 11 января 2012 года.

«ЛАЗАРЕНКО может снова обратится в 2011 году с просьбой скостить срок еще больше, - сказал изданию адвокат П.ЛАЗАРЕНКО Иван ЛОЗОВЫЙ, который длительное время работал в США. - Дело в том, что раз в год арестант подает в специальную комиссию просьбу о сокращении срока - там могут учесть и хорошее поведение, и то, что арестант покаялся, и то, что он помогает администрации - например, читает лекции сокамерникам».

Как известно, П.ЛАЗАРЕНКО был осужден в США за «отмывание» денег.