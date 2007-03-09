Янукович разбирал последнее препятствие на дороге в ВТО

Перспективы подписания двустороннего между Украиной та Киргистаном протокола о доступе на рынки товаров и услуг, необходимого для завершения процесса вступления Украины во ВТО обсудили во время телефонного разговора премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент Киргизстана Курманбек БАКИЕВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, Киргизстан остается единственной страной-членом Рабочей группы по вступлению Украины во ВТО, с которой Киев еще не подписал двусторонний протокол.

В.ЯНУКОВИЧ и К.БАКИЕВ обсудили возможность урегулирования таможенных ставок по некоторым товарным группам.

В ходе разговора стороны также обсудили возможные пути урегулирования проблемных вопросов, возникших в результате выхода Украины из „рублевой зоны” 1 января 1992 года. Украина передала Киргизстану предложения по комплексному урегулированию этих вопросов.