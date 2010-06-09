Азаров заверил австрийскую медфирму, что старые обязательства в силе

Правительство намерено последовательно и системно реформировать сферу здравоохранения.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ на встрече с послом Австрийской Республики в Украине Маркусом ВУКЕТИЧЕМ. Во встрече также приняли участие представители австрийской компании «Фамед інженірінг», которые выполняют в Украине контракт на оснащение сельских медицинских учреждений.

М.АЗАРОВ выразил убеждение в необходимости активизации двусторонних отношений и наращивании объемов взаимного товарооборота. Он также отметил, что Украина и Австрия имеют хороший потенциал и перспективы развития двустороннего сотрудничества. М.АЗАРОВ заверил, что Украина намерена выполнить все государственные обязательства предыдущих периодов, которые не противоречат украинскому законодательству.

Глава правительства проинформировал австрийскую сторону о том, что сейчас в Украине чрезвычайно актуален вопрос радикального обновления медицинской отрасли. По его словам, до сих пор попытки модернизировать сферу здравоохранения были бессистемными, мозаичными и не давали эффекта. Действующее правительство Украины настроено реформировать отрасль последовательно и системно, для чего готово воспользоваться аналитическими, консультационными, менеджерскими услугами самых лучших европейских экспертов.

"В Украине есть проблема радикального обновления медицины. Пока все наши попытки были эпизодическими. Например, проект с австрийской стороной: бессистемное, неподготовленное решение привело к тому, что на пройденном этапе проекта мы проблему сельской медицины не решили", - отметил премьер-министр.

"Для нас принципиально грамотно планировать проекты и действовать по принципу: “не спеша, но наверняка”, и системно решать проблемы в соответствии с нашими возможностями и приоритетами", - отметил глава правительства.