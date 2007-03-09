В Сьерра-Леоне погибли трое граждан Украины

В результате дорожной аварии близ столицы африканского государства Сьерра-Леоне города Фритаун погибли три гражданина Украины и еще двое получили ранения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт южноафриканской газета "Индепендент" и полицию Фритауна.

По ее данным, автомобиль с украинскими гражданами сорвался с моста. Инцидент произошел в среду.

"Двух пострадавших доставили во Фритаун на машине "скорой помощи", - цитирует газета слова представителя полиции. Туда же доставлены тела погибших.

Украинские граждане работали на небольшую авиакомпанию Paramount Airlines, которая эксплуатирует вертолеты советского производства на перевозках между Фритауном и международным аэропортом Лунги.

"Индепендент" со ссылкой на авиакомпанию сообщает, что двое погибших украинцев были механиками. Еще один погибший работал бухгалтером.

Группа направлялась на машине к морю, когда произошла авария, причины которой не называются.