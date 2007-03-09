Форум по управлению государственным долгом - в Киеве

Форум по управлению государственным долгом под названием «Перестройка рынка ценных бумаг внутреннего государственного долга в Украине: важные шаги для развития» даст правительственным чиновникам и профессиональным участникам рынка возможность обменяться информацией и взглядами, которые высшее руководство сможет использовать при формулировке плана действий, направленных на создание ликвидного рынка государственных ценных бумаг внутреннего государственного долга в Украине.

Форум начнет свою работу 22 марта о 9:30 в Хрустальном зале гостиницы «Киев» по адресу: ул. Грушевского, 26/1. Представители СМИ приглашаются к участию в форуме.

Участники форума будут обсуждать практические аспекты формулировки стратегии управления долгом и необходимые элементы для успешного развития первичного и вторичного рынков государственных ценных бумаг, использования репо-соглашений и их роль в повышении ликвидности рынка, а также переменены в законодательстве, которые могут оказаться необходимы. В работе форума примут участие высшие руководители Правительства Украины, участвующие в принятии решений по государственному долгу, в частности: члены Совета национальной безопасности и обороны, министры, заместители министров, депутаты ВР, высшее руководство Национального банка Украины, члены Государственной Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Госфинпослуг, высшее руководство организаций и компаний, выступающих участниками рынка, и др.

Организаторами форума по управлению государственным долгом выступают проект «Инициатива содействия кредитования», финансируемый Агентством США из международного развития (USAID), и Министерство финансов Украины, в партнерстве со Всемирным банком и Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD).

Аккредитация для СМИ – до 19 марта по тел. 537-0966 или по электронной почте kozina@pragmacorp.kiev.ua. Контактное лицо – Лина Козина, менеджер по связям с общественностью проекта «Инициатива содействия кредитованию».

С проектом программы форума можно ознакомиться на сайте проекта «Инициатива содействия кредитованию» www.atci.com.ua в разделе «Новости».