Завтра в Украине - до +34°

Завтра в Украине ожидается сухая и жаркая погода.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в четверг ожидается температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°, в Карпатах и на востоке местами 9-14°; днем в Украине 29-34°, в Карпатах 20-25°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киевской области завтра ожидается температура ночью 15-20°, днем 29-34°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. В Киеве температура ночью 18-20°, днем 31-33°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 20-23°, в Днепре возле Киева 21°.