Завтра в Украине - до +34°
13:01, 09 июня 2010Общество
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Осадков не обещают
Завтра в Украине ожидается сухая и жаркая погода.
Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в четверг ожидается температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°, в Карпатах и на востоке местами 9-14°; днем в Украине 29-34°, в Карпатах 20-25°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
В Киевской области завтра ожидается температура ночью 15-20°, днем 29-34°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. В Киеве температура ночью 18-20°, днем 31-33°.
Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 20-23°, в Днепре возле Киева 21°.
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